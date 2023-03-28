Нескучные технологии

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Российские студенты разработали очень полезное приложение для улучшения памяти!

Российские студенты разработали очень полезное приложение для улучшения памяти!

Группа студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ) работает над проектом приложения, которое будет направлять пользователю уведомления с тем, чтобы они не забыл ни одного важного для себя дела.

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