Российские студенты разработали очень полезное приложение для улучшения памяти!

Группа студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ) работает над проектом приложения, которое будет направлять пользователю уведомления с тем, чтобы они не забыл ни одного важного для себя дела.
Группа студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ) работает над проектом приложения, которое будет направлять пользователю уведомления с тем, чтобы они не забыл ни одного важного для себя дела.
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