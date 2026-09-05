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Воронежские новости

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Автоцистерна врезалась в забор и две машины в Воронеже

Автоцистерна врезалась в забор и две машины в Воронеже

34-летний водитель Mercedes не справился с управлением, машину занесло, и она протаранила металлический забор стройки, а также врезалась в две припаркованные машины.

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