Власти Японии и Южной Кореи договорились о развитии сотрудничества в области безопасности

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп и его японский коллега Ясукадзу Хамада 4 июня встретились на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
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