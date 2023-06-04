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Власти Японии и Южной Кореи договорились о развитии сотрудничества в области безопасности

Власти Японии и Южной Кореи договорились о развитии сотрудничества в области безопасности

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп и его японский коллега Ясукадзу Хамада 4 июня встретились на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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