Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Экспорт нефти из России за последние 4 недели вырос до максимума с июля

Экспорт нефти из России за последние 4 недели вырос до максимума с июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, увеличению поставок нефти на экспорт способствует сокращение работы нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на то, что добыча впервые с февраля отстает от целевого показателя ОПЕК+.

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