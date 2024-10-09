Экспорт нефти из России за последние 4 недели вырос до максимума с июля, сообщает Bloomberg. По данным агентства, увеличению поставок нефти на экспорт способствует сокращение работы нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на то, что добыча впервые с февраля отстает от целевого показателя ОПЕК+.