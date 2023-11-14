Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Мои предки -казаки /белые и красные/ служили Отечеству, охраняли его границы. Но их время закончилось, поэтому искусс...Горожан пригласил...
  • Аким Воземчук
    Всё казачество ,осталось только в пределах московского кольца и то единственные представители это Московский казачий ...Горожан пригласил...
  • Дмитрий Боев
    Обращенья, верно, были Вот в таком, примерно стиле: "Незаконно мой сосед Себе построил туалет. На участке у себя Не с...В Зеленограде за ...

Мобильным приложением «Мой id» пользуются уже 40 тыс. москвичей

Мобильным приложением «Мой id» пользуются уже 40 тыс. москвичей

За первые месяцы работы приложения «Мой id» число его пользователей превысило 40 тысяч. Приложение позволяет москвичам оперативно просматривать сведения своих документов, быстро делиться нужной информацией с доверенными лицами, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх