Мобильным приложением «Мой id» пользуются уже 40 тыс. москвичей

За первые месяцы работы приложения «Мой id» число его пользователей превысило 40 тысяч. Приложение позволяет москвичам оперативно просматривать сведения своих документов, быстро делиться нужной информацией с доверенными лицами, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг.