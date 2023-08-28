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Экс-игроки FC Bus Киряков и Челидзе перешли в «БроукБойз»

Киряков ранее выступал за «Амкал», но покинул команду после второго сезона Winline Медиалиги. Перед стартом МФЛ-3 он присоединился к FC Bus.

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