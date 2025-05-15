Жители Финляндии подали новую апелляцию из-за закрытой границы с Россией

Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию в Верховный административный суд страны на решение правительства закрыть границу с Россией, заявил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.
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