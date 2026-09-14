Beijing Rejects Pause, Slams Dario's 'Fearmongering, Cold War Playbook' China's Foreign Ministry and state press had rejected the China provisions of Dario Amodei's essay calling for a 'pause' in AI development, while state security minister and President Xi Jinping laid out what Beijing wants instead.
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