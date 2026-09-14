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Zero Hedge

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Beijing Rejects Pause, Slams Dario's 'Fearmongering, Cold War Playbook'

Beijing Rejects Pause, Slams Dario's 'Fearmongering, Cold War Playbook'

Beijing Rejects Pause, Slams Dario's 'Fearmongering, Cold War Playbook' China's Foreign Ministry and state press had rejected the China provisions of Dario Amodei's essay calling for a 'pause' in AI development, while state security minister and President Xi Jinping laid out what Beijing wants instead.

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