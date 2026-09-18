Массовое ДТП на трассе М-4 «Дон»: пострадал один человек

На 114-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в городском округе Ступино произошло столкновение пяти автомобилей, следовавших в одном направлении.
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