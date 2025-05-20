Полковник заявил о буферной зоне: Что происходит в Сумской области

Полковник в отставке Матвийчук заявил о создании буферной зоны в Сумской области.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что сейчас русские подразделения активно наступают в Сумской области для того, чтобы создать буферную зону и предупредить атаки врага на Курскую и Белгородскую области.
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