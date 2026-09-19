Мобильный аккумулятор с магнитной зарядкой, батареей 10 000 мАч и встроенным вентилятором: Anker MagGo 2 Pro вышел в продажу

Система охлаждения сочетает вентилятор с тремя слоями графена Anker запустила международные продажи магнитного внешнего аккумулятора MagGo 2 Pro, представленного на выставке IFA 2026.
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