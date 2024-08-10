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  • kraft54
    может быть брать у них подписку,что они очень любят русских и никогда не будут по ним стрелять,как вначале войны пред...Расстреливали мир...
  • Варлам Устрялов
    никогда не испытывал дружеских чувств к самураям. быдло они!Минута молчания в...
  • Александр Т
    А я думаю чего это бутерброд не лезет в горло а это из за японцев не испытывающих дружеских чувств. Печалька.Минута молчания в...

Грузинские наёмники убивают русских под Курском: Легион из сотни боевиков замечен в составе ВСУ

Грузинские наёмники убивают русских под Курском: Легион из сотни боевиков замечен в составе ВСУ

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Террористический легион из сотни боевиков замечен в составе ВСУ - грузинские наёмники принялись убивать русских под Курском под флагом Украины, помещая в Сети фотографии.

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