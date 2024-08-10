Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Террористический легион из сотни боевиков замечен в составе ВСУ - грузинские наёмники принялись убивать русских под Курском под флагом Украины, помещая в Сети фотографии.
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