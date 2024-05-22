Развожусь со вторым мужем, детей нет. Могу ли я пожить для себя, наконец-то?

Tётенька, похоже, с лёгким приветом. Такой не семья нужна, а кошка, что собственно и будет на закате дней.. Кошка, бокал вина (или настойка трав в данном случае) и разговоры о том, что все мужики - козлы 😂😜

soylosan

Странно встретить такой комментарий от женщины. Или это маска? У клиентки психолога шаблон поведения. Она ищет сильного мужчину, а их не существует. Вымерли. Все патриархальные выверты в семье сводятся к эксплуатации труда и ресурсов женщины. Диванный патриарх никому не нужен и это очевидно. А при ухаживания о равноправие будет говорить только диванный патриарх. Тот что с деньгами и бизнесом не будет, он сразу начнёт диктовать. Пересматривать модель надо. И в идеале переходить на гостевые отношения.