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Всё о женщинах

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Развожусь со вторым мужем, детей нет. Могу ли я пожить для себя, наконец-то?

Развожусь со вторым мужем, детей нет. Могу ли я пожить для себя, наконец-то?

Здравствуйте, Морена. Спасибо за ваш канал и ваше творчество! Буду рада, если моё письмо вас заинтересует, и вы ответите мне в блоге.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Tётенька,  похоже, с лёгким приветом.   Такой не семья нужна,  а кошка,  что собственно и будет на закате дней..  Кошка,  бокал вина (или настойка трав в данном случае) и разговоры о том, что все мужики - козлы 😂😜
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14 час.
soylosan
Странно встретить такой комментарий от женщины. Или это маска? У клиентки психолога шаблон поведения. Она ищет сильного мужчину, а их не существует. Вымерли. Все патриархальные выверты в семье сводятся к эксплуатации труда и ресурсов женщины. Диванный патриарх никому не нужен и это очевидно. А при ухаживания о равноправие будет говорить только диванный патриарх. Тот что с деньгами и бизнесом не будет, он сразу начнёт диктовать. Пересматривать модель надо. И в идеале переходить на гостевые отношения.
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13 час.

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