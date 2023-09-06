Феодальная Россия и модернизация XVII века

Всехвятский мост и Кремль конца XVII в. Худ. А. Васнецов. ХХ в.\ В двух предыдущих статьях я описал взаимосвязанную ситуацию, сопряженную с внешним военным фактором, и становлением русского феодализма, возникновения класса феодалов и крестьян.