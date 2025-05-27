В Мордовии месячник антинаркотической направленности стартовал с квеста для активистов «Движения первых»

В Национальной библиотеке имени А. С. Пушкина по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике, Общественного совета при ведомстве, ГБУ «Республиканский гражданско-патриотический центр молодежи» прошел квест «Мой выбор – жизнь».
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