Минтранс предложил ввести термин "детская удерживающая система" в ПДД

Минтранс РФ предлагает внести в правила дорожного движения понятие «детская удерживающая система». К ним не будут относиться лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы, передает ТАСС.
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