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Почему нужно построить в пику Ельцин-Центру ... Сталин-Центр

Почему нужно построить в пику Ельцин-Центру ... Сталин-Центр

автор - Исторические напёрстки Чтобы не выслушивать сходу обвинения: ещё один по ГУЛАГу скучает, наверное, предки «вертухаями» служили…, сообщаю — не служили, некоторые даже посидели по ложным доносам, пока справедливость не восторжествовала.

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