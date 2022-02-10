Почему нужно построить в пику Ельцин-Центру ... Сталин-Центр

автор - Исторические напёрстки Чтобы не выслушивать сходу обвинения: ещё один по ГУЛАГу скучает, наверное, предки «вертухаями» служили…, сообщаю — не служили, некоторые даже посидели по ложным доносам, пока справедливость не восторжествовала.