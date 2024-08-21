Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Дело не в количестве годов службы, юа в системе подготовки. За полгода можно подготовить солдата, сейчас  много ветер...А действительно, ...
  • Татьяна Романова
    Видимо на войне хреновые дела, ежели заговорили о срочниках... За год службы хорошим поваром не станешь, это точно, з...А действительно, ...
  • Владимир Алтайцев
    Год  службы  в армии это профанация  воинской  службы. Необходимо  вернуть 2-годичный  срок. И  учить солдат  не  для...А действительно, ...

Кратко обо всех формах правления - почувствуйте разницу

Кратко обо всех формах правления - почувствуйте разницу

Деспотизм. Несколько человек попадают на необитаемый остров. Один -  самый мощный, провозглашает себя  Вождем, после чего жрет остальных по очереди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх