От целебной воды Нурмагомедова до пива Овечкина: как российские звезды спорта строят бизнес на еде и напитках

Пенное под брендом OVI первыми заценят соотечественники хоккеиста, а уже позднее товар может появиться на зарубежных полкахВо всем мире популярные спортсмены зарабатывают не только на контрактах и призовых, но и на запуске собственных брендов и амбассадорстве.