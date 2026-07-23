Ямпольская поддержала инициативу об устной части ЕГЭ по части предметов

Советник президента России Елена Ямпольская назвала предложение главы Рособрнадзора Анзора Музаева о разработке устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и проработке устного экзамена по истории после 9-го класса правильным решением.
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