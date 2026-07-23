Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 767 подписчиков

Ямпольская поддержала инициативу об устной части ЕГЭ по части предметов

Ямпольская поддержала инициативу об устной части ЕГЭ по части предметов

Советник президента России Елена Ямпольская назвала предложение главы Рособрнадзора Анзора Музаева о разработке устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и проработке устного экзамена по истории после 9-го класса правильным решением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии