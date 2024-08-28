Депутат Рады Рахманин: есть риски потерять больше территорий Украины

Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией страны. Об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.
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