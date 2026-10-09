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Земля

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Как инициатива Минфина по НДФЛ может изменить налогообложение при продаже недвижимости

Как инициатива Минфина по НДФЛ может изменить налогообложение при продаже недвижимости

Налоговая система нередко преподносит сюрпризы, которые заставляют пересматривать привычные финансовые стратегии.

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