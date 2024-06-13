Из Петрозаводска до Сенной Губы можно будет добраться по воде

Водное сообщение по маршруту Петрозаводск-Сенная Губа открывается, сообщили в Минтрансе Карелии. По результатам обследования причала в деревне Лонгасы Великогубского сельского поселения установлено его удовлетворительное техническое состояние, не угрожающее безопасной перевозке пассажиров.