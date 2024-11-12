Рогов заявил о том, что ВСУ готовят удар по дамбе в Запорожской области

Дамба в Васильевке Запорожской области может оказаться под ударом ВСУ.ВСУ готовят массированный удар по дамбе в Васильевке в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уровень радиации в Одессе превышен в 44 раза. Уничтожены секретные объекты. Горят суда: Тысячи натовских боеприпасов на дне Чёрного моря
- Давят на полицию? Сутки на самоликвидацию: В Курганской области выдвинули требование к диаспорам
- Мгновенный ответ за мощнейшую атаку на Москву: Полыхает от Одессы до Киева - ударили почти 150 БПЛА и ракеты. Первые некрологи
Свежие комментарии