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Царьград

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Рогов заявил о том, что ВСУ готовят удар по дамбе в Запорожской области

Рогов заявил о том, что ВСУ готовят удар по дамбе в Запорожской области

Дамба в Васильевке Запорожской области может оказаться под ударом ВСУ.ВСУ готовят массированный удар по дамбе в Васильевке в Запорожской области.

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