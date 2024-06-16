На реке Пякупур в ЯНАО ликвидировали локальный разлив нефти

Загрязнение на реке Пякупур в ЯНАО ликвидировано. Накануне возле берега на поверхности воды обнаружили радужную пленку, она распространилась на небольшой площади, сообщил telegram-канал окружного департамента природных ресурсов.
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