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Дональд Трамп как британский проект

Дональд Трамп как британский проект

326 прочтений Вчера Ещё в мае, в канун Дня Победы через итальянские СМИ был осуществлен слив информации из кулуаров НАТО, в котором черным по белому России предъявлялся ультиматум (REX об этом писал тут).

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