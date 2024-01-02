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Смешала водку, сгущенку, чудо-шоколад и кофе. Вышел вкуснейший ликёр, без которого у нас теперь не обходится ни одно застолье

Я больше не покупаю дорогущий алкоголь в магазинах. Попробовав этот ликёр я в него просто влюбилась. А началось все так: в прошлом году перед Новым годом муж принес с работы бутылку шампанского, бутылку водки и два детских сладких подарка — начальник поздравил с наступающим.

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