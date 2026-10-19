В Могилеве 11-летний школьник под угрозой помещения родителей в тюрьму вскрыл домашний сейф и передал курьеру $7,5 тыс.
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