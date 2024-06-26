Критик Соседов заявил, что гитарист Четвергов получил артиста РФ с запозданием

На мероприятии, где музыканту Дмитрию Четвергову было присвоено звание заслуженного артиста России, музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что звание пришло с запозданием и что гитарист давно заслуживал этого.
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