«Зенит» против «Краснодара» – новая классика РПЛ

Колонка Ильи Васильева. Исход матча «Зенита» и «Краснодара» определит настроение следующих недель: победа Сергея Семака почти съест пятиочковый отрыв, разогнав чемпионскую гонку до предела, а успех Мурада Мусаева почти наверняка откроет дорогу к титулу.