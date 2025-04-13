«Зенит» против «Краснодара» – новая классика РПЛ

Колонка Ильи Васильева. Исход матча «Зенита» и «Краснодара» определит настроение следующих недель: победа Сергея Семака почти съест пятиочковый отрыв, разогнав чемпионскую гонку до предела, а успех Мурада Мусаева почти наверняка откроет дорогу к титулу.
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