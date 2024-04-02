В ЕС заявили, что не собираются воевать

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, хотя сообществу нужно увеличить свою обороноспособность.
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