ЕЦБ может поднять ключевую ставку в связи с высокой инфляцией в еврозоне

Процесс повышения ставок еще не близок к завершению в Европе. После резкого повышения ключевой ставки в рекордно короткие сроки с -0,5% до 2,50% Европейский центральный банк не намеревается останавливаться в этом вопросе, вопреки желаниям рынков.