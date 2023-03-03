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ЕЦБ может поднять ключевую ставку в связи с высокой инфляцией в еврозоне

ЕЦБ может поднять ключевую ставку в связи с высокой инфляцией в еврозоне

Процесс повышения ставок еще не близок к завершению в Европе. После резкого повышения ключевой ставки в рекордно короткие сроки с -0,5% до 2,50% Европейский центральный банк не намеревается останавливаться в этом вопросе, вопреки желаниям рынков.

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