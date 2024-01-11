В Раде предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан

Без радикальных изменений Вооруженные силы Украины станут конвейером по утилизации жителей страны. Таким мнением в своих социальных сетях поделилась заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая «Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта», — отметила она.