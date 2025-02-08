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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Stellar Blade показали видео с внешним видом Евы на ранней стадии раз...

Разработчики Stellar Blade показали видео с внешним видом Евы на ранней стадии раз...

Разработчики Stellar Blade показали видео с внешним видом Евы на ранней стадии разработкиОфициальный аккаунт Stellar Blade опубликовал небольшое видео с главной героиней Евой на самой ранней стадии разработки, когда игра еще называлась Project Eve.

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