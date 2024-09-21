«Заедающий стресс» Федор Бондарчук пришел к открытию ресторана в центре Москвы

Режиссер появился на Цветном бульваре в гордом одиночестве. Федор Бондарчук legion-media.ruФедор Бондарчук не отказал себе в удовольствии стать одним из первых посетителей нового ресторана на Цветном бульваре.
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