В Гааге начались слушания по претензиям Украины к РФ в Керченском проливе

Политика как она есть

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, начал слушания по существу в рамках рассмотрения иска Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает корреспондент ТАСС.