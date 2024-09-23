В Гааге начались слушания по претензиям Украины к РФ в Керченском проливе

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, начал слушания по существу в рамках рассмотрения иска Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает корреспондент ТАСС.
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