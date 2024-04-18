Елена Воробей решила скрыть от россиян гастроли с украинским артистом

Российская актриса Елена Воробей запланировала свои майские гастроли в Германии в компании украинского артиста Владимира «Зевса» Евсеева, который открыто высказывает свою антироссийскую позицию и активно поддерживает ВСУ.
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