На форум «Сильные идеи для нового времени» зарегистрировались 1,7 тыс. человек

Среди гостей, заявленных в очной программе форума «Сильные идеи для нового времени» 27 – 28 августа в Нижнем Новгороде, — представители федеральной и региональной власти, бизнеса, институтов развития, научного и экспертного сообщества, общественных организаций, а также авторы инициатив.
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