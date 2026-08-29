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FiNE NEWS

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Посол РФ в Молдавии Олег Озеров о новых провокациях и двусторонних отношениях

Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Озеров заявил о новом витке провокаций, направленных против сотрудников российского посольства в Кишиневе.

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