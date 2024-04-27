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Путин начал зачистку элиты, не дожидаясь инаугурации

Путин начал зачистку элиты, не дожидаясь инаугурации

Новость об аресте за получение взятки заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова является не просто информационным событием.

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Комментарии
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star
Жизнь все расставляет по своим местам
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13 час.
star
Наконец-то озвучено первое имя паркетного генерала,о которых говорил Е.Пригожин.Ждем имя второго ,который послал на убой ребят летчиков против вагнеровцев,прошедших все и умеющих воевать ,как никто в мире.Пока Иванов отдыхал на Лазурном берегу Пригожин &quot;отдыхал&quot;в Сирии-брал Пальмиру,когда Иванов веселелился в особнячке Мастера и Маргариты,Пригожин брал Бахмут и придя в Ростов ,объяснил причины снарядного голода-вот все и срослось.Народная чуйка (80%),поэтому и не осудила вагнеревцев.Светлая память Пригожину и Уткину,хотя опять же в народе легенда,что и в этом случае по истечении времени  вскроются ну очень интересные подробности
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13 час.
LD
Leon Dan
А что 10 лет назад не начал?
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39 мин.

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