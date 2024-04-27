Новость об аресте за получение взятки заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова является не просто информационным событием.
Путин начал зачистку элиты, не дожидаясь инаугурации
Комментарии
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star
Жизнь все расставляет по своим местам
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13 час.
star
Наконец-то озвучено первое имя паркетного генерала,о которых говорил Е.Пригожин.Ждем имя второго ,который послал на убой ребят летчиков против вагнеровцев,прошедших все и умеющих воевать ,как никто в мире.Пока Иванов отдыхал на Лазурном берегу Пригожин "отдыхал"в Сирии-брал Пальмиру,когда Иванов веселелился в особнячке Мастера и Маргариты,Пригожин брал Бахмут и придя в Ростов ,объяснил причины снарядного голода-вот все и срослось.Народная чуйка (80%),поэтому и не осудила вагнеревцев.Светлая память Пригожину и Уткину,хотя опять же в народе легенда,что и в этом случае по истечении времени вскроются ну очень интересные подробности
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13 час.
LD
Leon Dan
А что 10 лет назад не начал?
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39 мин.
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