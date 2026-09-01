Теракт в Беслане произошёл ровно 22 года назад — он стал одним из страшнейших и крупнейших в истории России 🥀 1 сентября 2004 года в школе №1 города Беслана во время праздничной линейки террористы захватили 1128 заложников.
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