А бывает, проснёшься. И всё идеально! Планета кружится, яичница жарится, лето продолжается. И жизнь прекрасна!👍👍👍.
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А бывает, проснёшься. И всё идеально! Планета кружится, яичница жарится, лето продолжается. И жизнь прекрасна!👍👍👍.