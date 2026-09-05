10 простых советов. Как помочь организовать рабочее пространство школьнику

Ваш ребенок постоянно теряет карандаши и не знает, где учебник по математике? Время, которое он тратит на поиски, можно было бы использовать для учебы или отдыха.
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