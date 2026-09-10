Почему квартира с идеальным ремонтом не продается: взгляд на планировку чужими глазами

Рынок недвижимости устроен парадоксально. Можно бесконечно слушать истории о том, что «сейчас вообще ничего не покупают», но реальность говорит об обратном.
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