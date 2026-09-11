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Высокая ставка ЦБ грозит обрушить продажи новостроек

Высокая ставка ЦБ грозит обрушить продажи новостроек

Из-за высокой ставки ЦБ стоимость рыночной ипотеки вышла за пределы платежеспособности массового покупателя Согласно прогнозам, в 2026 году спрос на новостройки в России может упасть на 35%, если Центральный банк продолжит поддерживать высокие процентные ставки, сообщил ТАСС представитель "Ортига Девелопмент" Константин Самеди.

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