Высокая ставка ЦБ грозит обрушить продажи новостроек

Из-за высокой ставки ЦБ стоимость рыночной ипотеки вышла за пределы платежеспособности массового покупателя Согласно прогнозам, в 2026 году спрос на новостройки в России может упасть на 35%, если Центральный банк продолжит поддерживать высокие процентные ставки, сообщил ТАСС представитель "Ортига Девелопмент" Константин Самеди.