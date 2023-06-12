Специалисты по недвижимости раскрыли, сколько «квадратов» в Москве дают за проданную в Нижнем Тагиле квартиру

Специалисты портала «Мир квартир» сравнили цены на недвижимость в регионах России и в Москве. Они рассказали, что житель Сочи или Северной столицы, продав свою квартиру, купит в столице полноценную однокомнатную квартиру 37 квадратных метров.
Специалисты портала «Мир квартир» сравнили цены на недвижимость в регионах России и в Москве. Они рассказали, что житель Сочи или Северной столицы, продав свою квартиру, купит в столице полноценную однокомнатную квартиру 37 квадратных метров.
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