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Специалисты по недвижимости раскрыли, сколько «квадратов» в Москве дают за проданную в Нижнем Тагиле квартиру

Специалисты по недвижимости раскрыли, сколько «квадратов» в Москве дают за проданную в Нижнем Тагиле квартиру

Специалисты портала «Мир квартир» сравнили цены на недвижимость в регионах России и в Москве. Они рассказали, что житель Сочи или Северной столицы, продав свою квартиру, купит в столице полноценную однокомнатную квартиру 37 квадратных метров.

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