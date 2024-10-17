Русскоязычная верхушка Украины, строя "антироссию", много лет силой навязывает подвластному ей населению украинский язык, который на деле презирает, таким образом воспитывая манкуртов и швыряя их на войну с РФ.
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