Reddit заключила сделку с Google по лицензированию контента с использованием ИИ

Платформа социальных сетей Reddit заключила соглашение с Google, чтобы сделать свой контент доступным для обучения моделей искусственного интеллекта поискового гиганта, пишет Reuters со ссылкой на информацию трех осведомленных источников.
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