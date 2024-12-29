НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Павел Зубов о «Ладе» и 6:7 с «Авангардом»: «Третьяк только 2-й раз за сезон вышел, замена была необходима – Трушков пропустил 3 гола с 5 бросков»

«Единственное, о чем можно сожалеть — мы сегодня не набрали очков. Мы в последнее время уделяем много внимания в тренировочном процессе взаимодействиям в зоне атаки, переходам из обороны в атаку, чтобы парни получали удовольствие сами и приносили удовольствие болельщикам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх