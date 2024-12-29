Павел Зубов о «Ладе» и 6:7 с «Авангардом»: «Третьяк только 2-й раз за сезон вышел, замена была необходима – Трушков пропустил 3 гола с 5 бросков»

«Единственное, о чем можно сожалеть — мы сегодня не набрали очков. Мы в последнее время уделяем много внимания в тренировочном процессе взаимодействиям в зоне атаки, переходам из обороны в атаку, чтобы парни получали удовольствие сами и приносили удовольствие болельщикам.