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Аргументы недели

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Симметричный российский ответ по украинским портам: почему Киев вдруг заговорил по-русски и достал иконы

Симметричный российский ответ по украинским портам: почему Киев вдруг заговорил по-русски и достал иконы

Блокада украинских портов, и в первую очередь Одессы, нанесла сокрушительный удар не только по экономике, но и по пропагандистским мифам Киева.

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